Austin Powers conduit la Corvette la plus américaine au monde

Dans le film Austin Powers : Agent Secret 00 Sexe (version française de Austin Powers: The Spy Who Shagged Me), le personnage principal, incarné par Mike Myers se promène au volant d’une Chevrolet Corvette 1966.

Décapotable, cette Corvette de deuxième génération est entièrement peinte aux couleurs du drapeau américain ce qui en fait le véhicule par excellence en ce 4 juillet, Jour de l’Indépendance.

Austin Powers - Chevrolet Corvette 1966 20th Century Fox

Certes, la légendaire Dodge Charger General Lee de la série Shérif, fais-moi peur (version française de The Dukes of Hazzard) faisait preuve de patriotisme avec son drapeau sudiste peint sur le toit, mais la Corvette d’Austin Powers pousse l’exercice encore plus loin.

Dans les deux autres films de la trilogie, on y voit entre autres une Jaguar Type E et une MINI Cooper décorées de l’Union Jack.