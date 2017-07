Avoir les Cubains au Québec: une belle opportunité

MONTRÉAL - Les partisans, les recruteurs, mais aussi le maire de Montréal Denis Coderre ont trouvé des satisfactions dans la rencontre qui opposait les Cardinals de LaSalle de la Ligue de Baseball Junior Élite (LBJEQ) et l’équipe nationale de baseball junior de Cuba, lundi au Stade Éloi-Viau.

Malgré une lourde défaite des Cardinals par la marque de 26-0. Les partisans ont été nombreux à se déplacer et ont applaudi les bons coups des joueurs des deux équipes. Le Cubain Victor Javier Labrada Rodriguez a été le seul à frapper un circuit en huitième manche, et a été chaudement applaudi par la foule.

En défensive, les Cubains ont multiplié les beaux jeux avec quelques attrapés spectaculaires qui ont aussi fait réagir les partisans.

« C’est une équipe nationale contre un club de la Ligue junior élite. Ils n’ont pas le calibre des Cubains, mais c’est normal, car ce sont des joueurs de tout le pays, a affirmé Ray Callari, recruteur des Giants de San Francisco. Il y a cinq ou six joueurs cubains qui pourraient jouer dans les Ligues majeures un jour, mais ils sont encore jeunes. Il faudra voir leur évolution, d’ici trois ou quatre ans.

C’est la première fois de l’histoire que des Cubains de niveau junior viennent faire une tournée au Québec. Pour l’occasion, ils affronteront les 13 clubs de la LBJEQ et termineront par deux matchs contre l’Académie Baseball Canada. Ces matchs leur permettront de préparer le Championnat du monde junior qui a lieu cet été à Thunder Bay, en Ontario.

« C’est une belle occasion de voir les meilleurs jeunes joueurs cubains à la maison. Normalement, il faut aller sur la route, aux États-Unis », a expliqué Callari qui habite à 15 minutes du stade.

Du baseball à Montréal

« Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pense que Montréal n’est pas une ville de baseball ? » a été la première phrase du maire de Montréal, Denis Coderre, qui a pris la parole durant la cérémonie protocolaire d’avant-match.

Le maire qui n’a pas hésité à porter la casquette des Cardinals pour montrer son soutien à l’équipe locale a profité de la visite des Cubains pour réaffirmer son envie de voir une équipe de baseball professionnelle s’installer à Montréal.

« On travaille à tous les niveaux pour raviver la flamme ou l’entretenir, mais le sport est aussi international et tous ces prospects se vendent ici. Cela envoie encore le message que Montréal fait partie des grands rendez-vous du baseball », a affirmé Coderre, après avoir procédé au lancer protocolaire en compagnie de l’ambassadeur de Cuba au Canada, Julio Garmendía Peña et de la mairesse de l’arrondissement LaSalle Manon Barbe.

Le prochain match de l’équipe junior de Cuba est prévu pour mardi contre les Alouettes de Charlesbourg.