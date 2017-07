Du jamais-vu

Il y a tout près de 50 ans que je suis attentivement le baseball majeur et il arrive souvent que j’assiste à un jeu que je n’avais jamais vu auparavant.

Toutefois, malgré tous les matchs auxquels j’ai assisté ou vu à la télévision, il y a encore bien des événements qui ne se sont jamais produits. Même le doyen des commentateurs, Vin Scully, n’a jamais eu l’occasion de décrire les événements dont je vais vous donner la liste.

Par exemple, au cours de l’histoire du baseball majeur, 15 frappeurs revendiquent l’exploit d’avoir claqué quatre circuits au cours d’un match et Scooter Gennett est le plus récent à avoir réussi ce fait d’armes avec les Reds de Cincinnati en juin dernier. Jamais toutefois, un frappeur n’a frappé cinq longues balles dans un match.

La seule équipe qui ne compte aucun match sans point ni coup sûr depuis le début de son existence, les Padres de San Diego, existe pourtant depuis la saison 1969. Pourtant, les Expos, qui ont vu le jour la même année, en ont réussi quatre, dont deux par Bill Stoneman, un par Charlie Lea et un match parfait signé Dennis Martinez.

Dans le même ordre d’idées, les Marlins de Miami, qui existent depuis 1993 n’ont aucun frappeur qui a réussi un carrousel, tandis que les frappeurs des Rockies du Colorado en ont déjà réussi sept. Quant aux Diamondbacks de l’Arizona, qui ont vu le jour en 1998, ils en ont six à leur actif.

Record des Blue Jays

Au chapitre des circuits, huit frappeurs des Reds ont claqué des longues balles – neuf au total – dans un match à sens unique qu’ils ont remporté 22 à 3 face aux Phillies de Philadelphie, le 4 septembre 1999. Les Blue Jays de Toronto ont établi le record des majeu­res avec 10 coups de circuit dans un match, alors qu’ils avaient humilié les Orioles de Baltimore 18 à 3 en 1987, mais seulement six frappeurs avaient été crédités des 10 longues balles.

Au cours de l’histoire, on compte six rencontres au cours desquelles on a inscrit 20 retraits au bâton. Mais jamais un tel exploit n’a été réussi dans le cadre d’un match sans point ni coup sûr. Pourtant, plus de 200 matchs sans point ni coup sûr ont été enregistrés au cours du dernier siècle. Max Scherzer (2015) et Nolan Ryan (1973) ont tous deux signé des matchs sans point ni coup sûr tout en inscrivant 17 retraits sur trois prises.

Jamais un frappeur n’a réussi quatre triples au cours d’un match. Cependant, 34 joueurs ont déjà obtenu trois triples dans une rencontre. Yasiel Puig, des Dodgers, est le dernier à avoir claqué trois triples dans une même rencontre, soit en 2014 dans un match contre les Giants.

Trois triples

Bien des joueurs peuvent se vanter d’avoir connu un match de 6 en 6 et il y en a seulement deux qui ont récolté sept coups sûrs en autant de visites au bâton dans une partie, soit Danny Gutierrez, des Tigers, dans un match de 12 manches en 1970, et Rennie Stennett, des Pirates, en 1975. Mais personne n’a jamais connu un match de 8 en 8, bien que Brandon Crawford, des Giants, ait obtenu sept coups sûrs en huit présences au marbre lors d’un match de 14 manches, en 2016, contre les Marlins.

En 1932, Johnny Burnett, des Indians, avait récolté 9 coups sûrs en 11 visites au marbre en 18 manches, dans une défaite aux mains des A’s de Philadelphie.

En 1989, Tony Gwynn, des Padres, est devenu le plus récent frappeur à produire trois points sans toutefois réussir un seul coup sûr. Il avait obtenu un ballon sacrifice et produit deux points à l’aide de deux roulants à l’avant-champ. Mais jamais un frappeur n’a récolté quatre points produits sans frapper au moins une fois en lieu sûr.

Todd Jones, l’affamé

L’ancien releveur Todd Jones, qui a porté l’uniforme de neuf équipes des majeures, avait la réputation d’avoir un appétit insatiable. Au cours de la saison 2000, alors qu’il était avec les Tigers, Jones avait dominé avec 42 sauvetages et avait participé au match des étoiles. Et lors d’un match, alors qu’il était dans l’enclos des rele­veurs, Jones avait tellement faim qu’il a échangé à un spectateur quatre balles autographiées contre une pointe de pizza. Jones a été utilisé dans 982 matchs au cours de sa carrière et une seule fois comme partant, soit avec les Rockies du Colorado en 2003.

Davey Johnson et ses circuits

Davey Johnson, des Braves, avait cogné en 1973 43 circuits, dont 42 comme joueur de deuxième but pour ainsi égaler le record de Rogers Hornsby à cette position. Toutefois, Johnson, qui avait passé les huit saisons précédentes avec les Orioles et joué avec les Phillies et les Cubs par la suite, n’a jamais réussi plus de 18 circuits au cours d’une autre deses campagnes dans les majeures. Johnson peut aussi se vanter d’avoir eu comme coéquipier Hank Aaron avec les Braves et Sadaharu Oh au Japon. Il a aussi réussi le dernier coup sûr accordé par Sandy Koufax, soit en Série mondiale, le 6 octobre 1966.

L’exploit de Joe Carter

Joe Carter a inscrit son nom dans l’histoire de la Série mondiale, car il est jusqu’ici le seul frappeur à avoir mis fin à la classique en claquant un coup de circuit. En fin de 9e manche, lors du 6e match de la série de 1993, Carter s’est présenté au bâton après un retrait alors que Rickey Henderson se trouvait au 2e but en raison d’un but sur balles et du simple de Paul Molitor. Carter a expédié un tir du releveur Mitch Williams, des Phillies, pour rompre l’égalité de 6 à 6. C’est de cette façon que les Blue Jays de Toronto ont remporté leur deuxième Série mondiale de suite.

Un trésor dans le grenier

À la suite du décès de son oncle, un homme du Tennessee est allé aider sa vieille tante à nettoyer le grenier de sa maison. À sa grande surprise, il a trouvé une boîte à l’intérieur de laquelle se trouvaient plusieurs paquets de cartes d’athlètes en parfait état. Notamment, il y avait 19 paquets des premières cartes de baseball émises par la compagnie Bowman en 1948. Il a aussi trouvé des paquets tout neufs de la compagnie Fleer avec des cartes de joueurs de basketball, des recrues comme Wilt Chamberlain, Jerry West et Oscar Robertson. Ces cartes seront mises à l’encan et pourraient rapporter plus d’un million de dollars !