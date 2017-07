BOUCHARD, Pierre



À St-Jérôme, le 30 juin 2017, à l’âge de 80 ans, est décédé M. Pierre Bouchard, époux de Mme Andrée LeBlanc. Il était le frère de feu Aimée et de feu Micheline.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Andrée, ses enfants Martin (Mariella), Eric (Chantal et les enfants), Annie (Pierre) et François (Marie-Josée), ses petits-enfants Maxime, Alexandre, Stéphanie, Jacynthe et Marie-Pierre, son arrière-petit-fils Pierre, sa soeur Suzanne, son frère Gilles, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances jeudi le 6 juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h au salon de la400, PLACE DU CURÉ-LABELLEST-JÉRÔMEwww.maisontrudel.comLes funérailles auront lieu vendredi le 7 juillet 2017 à 11h à l’Église de St-Sauveur suivies de l’inhumation au Cimetière du même endroit.Prendre note qu’il n’y a aucune visite au salon vendredi. La famille vous accueille à compter de 10h à l'église pour recevoir les condoléances.Des dons à la Fondation de l’Hôpital de St-Jérôme seraient appréciés.