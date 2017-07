Festival de jazz: King Crimson, ses tambours de guerre et deux autres belles surprises

Oh qu’il y avait de l’énergie brute, hier soir, à la salle Wilfrid-Pelletier. Dans cette vénérable enceinte, qui est plus classique que métal, le légendaire groupe rock progressif King Crimson s’installait. Certes, les plus jeunes se faisaient rares, mais en contrepartie, des aficionados « finis » qui affichaient haut et fort leurs couleurs. Bon, disons-le tout de suite, je suis plus Led Zeppelin/Deep Purple, mais vaille que vaille, nous avons fait notre boulot. Avec trois batteurs costauds ( Pat Mastelotto, Gavin Harrison et Jeremy Stacey) qui jouaient tous en symbiose ou presque, le voyage intersidéral pouvait débuter. Comme nous avions d’autres concerts à entendre, l’heure et demie fut pleinement satisfaisante, puisque nous cherchions un lien tellurique aux avancées musicales du guitariste et chef de l’équipe : Robert Fripp. Si le chanteur-guitariste Jako Jakszyk ne m’a pas impressionné, nos yeux étaient rivés sur les tambours de guerre qui sonnaient la charge. Nous avons retenu de ce concert tout –étoile : Fallen Angel, l’hallucinant Neurotica et Cirkus. De cette tempête pour le moins virevoltante, nous avons retenu qu’il fallait y être pour l’histoire.

Quand la trompette est reine

Originaire de la Colombie-Britannique comme la chanteuse Diana Krall, la trompettiste –chanteuse Bria Skonberg en était à son premier passage. Établie à New York, elle récolte depuis peu les honneurs, avec raison. Loin d’être une blonde sans cervelle, faisons fi une fois pour toutes des vulgaires clichés, cette jeune dame a beaucoup de talent. Puisant dans un répertoire qui va de Louis Armstrong à Dizzy, sans oublier fats Waller et Dean Martin, elle excelle aussi bien dans les solos que l’utilisation du plunger. Ce fut donc une belle surprise.



Et vive Django

À 22 h 30, nous avons pris la direction du Gésu qui accueillait des artilleurs de luxe. Pour, ce Django Festival, nous avions le violoniste Pierre Blanchard entouré des guitaristes Samson Schmitt/Ludovic Beier, plus un contrebassiste et un accordéoniste. Du swing, mes amis, avec un grand M comme majeur. Ça virevoltait avec intelligence, et le tout, sourire aux lèvres... Ahhh, encore le bonheur !

Et ce soir :

À 19 h, scène extérieure

Le jeune saxophoniste alto Benjamin Deschamps... un petit gars à surveiller et un énorme potentiel.

À 20 h 30 au Métropolis

Charles Bradley et the Brooks

Autant dire que la soirée sera chaude, avec un heureux mélange de funk et de soul



