J’aime la Banque Royale du Canada

Le monopole bancaire canadien

Les six grandes banques canadiennes, incluant évidemment Desjardins -qui est de fait une banque comme les autres- réalisent des profits records chaque année grâce à leur position monopolistique. Dans cette industrie au Canada, il n’y a que de gros gagnants et aucun perdant. Pourtant, on nous dit que dans l’économie capitaliste, les lois «naturelles» du marché font qu’il y a, en tout temps, des forts qui sont de féroces compétiteurs qui mangent tout rond les faibles qui eux disparaissent. Cette histoire à dormir debout est à la fois un mythe et une légende. Un autre monopole de fait avec concurrence zéro, comme le CN-CP, Visa-Mastercard, les pharmaceutiques, les pétrolières, les autoroutes et ponts, l’éolien, etc.

Début 2017, quelle merveilleuse nouvelle : «La Banque Royale (et les autres itou) a commencé l’exercice en force» (Le Devoir, 25 février 2017) Notre joie surabonde. Et puis l’embellie mercantiliste s’est poursuivie en 2017 : «Profits en hausses pour les banques Royale, TD et CIBC (et les autres aussi)» (Le Devoir, 26 mai 2017). J’exulte et j’exalte. Bonne nouvelle pour tout le monde, et pas seulement pour les actionnaires, car la théorie -qui est loin de la réalité- économique nous enseigne que gros profits riment avec création d’emplois, investissements massifs et impôts supérieurs versés au gouvernement. La vie en rose, quoi! Et pourtant...

Gros profits juteux et moins d’emplois. Hein?

Ben oui, gros profits stratosphériques se conjuguent souvent avec rationalisation et licenciements contrairement à ce que nous enseigne encore une fois la théorie économique classique qui n’est qu’une caricature. Alors, afin d’engranger encore plus de bénéfices, rien de mieux que de «flusher» les employés canadiens en informatique des banques et de sous-traiter en Inde leurs jobs afin d’optimiser les ressources de la compagnie. En 2013, la Royale a «shippé» leurs emplois en Inde : «La RBC (Royale) dans l’embarras pour des embauches à l’étranger» (Le Devoir, 8 avril 2013). Y’a rien de mal à ça puisque les patrons de la Royale ont répondu ceci : «La Royale s’excuse, mais persiste» (La Devoir, 12 avril 2013). S’excuse, mais persiste...

La Royale n’est pas la seule à sous-traiter. Ben quoi!

«BMO aussi recourt à des travailleurs étrangers. La banque dit toutefois respecter l’esprit de la loi» (Le Devoir, 11 avril 2013). Bah, la Banque de Montréal a toujours respecté les lois, qui sont pleines de trous afin de les accommoder et surtout de ne point brimer leur liberté, pas seulement au niveau des lois du travail (aucun syndicat n’est toléré par la «loi» dans nos grandes banques canadiennes : ainsi les employés deviennent plus malléables et plus flexibles. Ça donne plus de souplesse à l’employeur), mais encore plus pour les lois fiscales. Les paradis fiscaux, est-ce que nos banques savent ce que c’est?

Et soyez dans l’allégresse, puisque cette belle pratique de responsabilité sociale s’est poursuivie de plus belle en 2017 : «Des employés de la CIBC forcés de participer à la formation de leurs remplaçants indiens» (Radio-Canada, 30 mars 2017). Ne soyons point mesquins : disons que les employés de la CIBC n’ont pas été «forcés», mais «invités» dans une gestion humanitaire à céder leurs jobs à des Indiens. Ah ben non, achalez-moi pas avec vos idées de gauchistes de vouloir renforcer les lois du travail dans le merveilleux monde bancaire. Facile de dire que l’on respecte la «loi» quand il n’y en a pas! «La Banque Royale lance un code déontologie à l’intention des fournisseurs» (Le Devoir, 25 mai 2013). Moi, être un fournisseur de la RBC, je lui répondrais : commence donc à lancer un code de déontologie pour toi-même.

L’amour entre une journaliste et un banquier : la royale

C’est quoi l’idée folichonne de la journaliste d’enquête à CBC/Radio-Canada, madame Kathy Tomlinson, de vouloir faire des topos avec ces histoires de travailleurs canadiens en informatique à l’emploi de nos très chères banques canadiennes transférés en Inde? Il ne faut pas porter ombrage à nos philanthropiques banques canadiennes et salir leurs enviables réputations. Peut-être qu’il faudrait plutôt faire comme Amanda Lang, journaliste vedette de CBC accusée d’avoir saboté un reportage sur le recours aux travailleurs étrangers par la RBC? Elle a tout nié mais il faut dire que madame Lang était en couple avec un membre de la haute direction de la dite banque et qu’«elle a aussi prononcé des conférences rémunérées dans le cadre d’événements soutenus financièrement par la banque» : «Une royale apparence de conflit d’intérêts à la CBC?» (Le Devoir, 14 janvier 2015)... Et triste nouvelle : «La journaliste Amanda Lang quitte CBC» (Le Devoir, 14 octobre 2015). Qu’est-elle devenue? Je ne le sais pas et ça ne m’intéresse pas de la savoir.

Un algorithme à la place des patrons : bonne idée!

Dans une situation monopolistique comme le sont nos banques canadiennes, ce qui leur permet de toujours réaliser des profits records chaque année, rien de plus facile alors d’en diriger une. Afin de réaliser plus de profits, on devrait plutôt sous-traiter les postes de présidents de nos banques canadiennes et les transférer au Pakistan ou au Bangladesh. Ainsi, pour seulement 8 postes de présidents, les banques canadiennes auraient économisé 67,4 millions$ en 2016 : «Rémunération. 67,4 millions$ pour les patrons des banques» (Le Devoir, 24 mars 2017). Encore mieux, on pourrait les remplacer des algorithmes.

À la Banque Nationale, le PDG Louis Vachon a encaissé 8,1 millions$ en 2016. Ridicule! Et la majorité de ce pactole est peu imposable, puisque reçu sous forme d’options d’achat d’actions dont la moitié du revenu n’est pas imposable. Ah ben, à la Royale, David McKay, le grand boss, a touché 12,15 millions en 2016 en partie grâce au transfert de jobs en Inde. À la Scotia, ce fut 11,76 millions allongés à leur président; 10,34 millions à la TD; 10,64 millions à la BMO et «seulement» 9,1 millions à la CIBC. À la CIBC, il faudra s’assurer en 2017 à être plus «éthique» envers son PDG en transférant encore plus d’employés ailleurs dans le monde. Vous voyez, il n’y a pas seulement que chez Bombardier où les têtes dirigeantes se paient la traite à notre santé et sur notre bras.

Et la joke pour finir

Je vous le dis : il n’y a absolument rien à l’épreuve de nos banques canadiennes : mensonges, mépris et insultes sont continuellement à l’ordre du jour. Écoutez, même si elles ont plusieurs filiales dans les paradis fiscaux notoires, elles ont le front de bœuf d’avancer que «Les banques affirment freiner l’évasion et l’évitement fiscaux. Des avoirs Canadiens de 300 milliards$ dorment à l’étranger à l’abri de l’impôt» (Le Journal de Montréal, 18 novembre 2015).