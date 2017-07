La brasserie canadienne qui risque de faire jaser beaucoup cet été

Juste à temps pour fêter le 150e anniversaire du Canada, la toute nouvelle brasserie Rockwood ouvrait ses portes sur la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal.

Rockwood pour le bois et la pierre, un rappel bien défini sur deux étages à des matières propres à notre pays.

Peu de temps avant le dévoilement au public, l’équipe du Sac de Chips s’est rendue sur place pour y rencontrer le propriétaire du groupe Tomahawk, Thomas Vernis (Tommy Café, Dolcetto & Co., Santos), pour qu'il nous présente son nouveau bébé.

«C’est vraiment le premier projet dans lequel on s’assume en tant que restaurant. Je cherche à mettre de l’avant les produits qu’on retrouve au Canada. C’est ma façon de redonner un peu d’amour à notre pays, parce que j’en suis fier.»

Photo courtoisie

On mange quoi?

95% des ingrédients sont canadiens et proviennent de producteurs locaux, dans l’assiette, comme dans le verre. Environ 50% de la carte des vins présente une jolie sélection de produits d’ici.

Des plats classiques qui seront servis en continu de midi à minuit. La définition même d’une brasserie, un type d'établissement qui manquait au Vieux-Montréal.

Photo courtoisie

D'ailleurs, Thomas Vernis ne dissimule pas son amour pour le quartier :

«J’y vis et j’y travaille. En ayant mes entreprises ici, j’ai l’occasion de voir une immense diversité de touristes et ça me plait, sans mentionner l’esthétique de ce quartier qui est vraiment attrayant. Le fait d’avoir tout dans le même coin rend la chose vraiment plus simple.

Le décor

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Côté design, les filles de l’atelier Lovasi ont mis le paquet : on plonge dans un univers organique, pas trop surchargé où on se plait à découvrir les clins d’œil à la culture canadienne présents sur les murs. L’espace de 120 places a été pensé pour recevoir autant un couple en date qu'un groupe d’amis venus célébrer dans une ambiance conviviale.

Un projet fou...

D’ici 10 ans, Thomas Vernis aimerait bien brasser des affaires dans le monde de l'hôtellerie à Montréal, lui qui baigne dans ce milieu depuis qu'il a 19 ans. Il mentionne qu'il aimerait bien ouvrir son propre un hôtel au bord de la plage, où tout le monde pourrait profiter d’un bon cocktail, en bonne compagnie. La belle vie, quoi!

En attendant ce projet, allez donc jeter un coup d'oeil au Rockwood!

Le Rockwood

101 rue Saint-Paul Ouest