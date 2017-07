Le Canada dénonce un test de missile balistique nord-coréen

OTTAWA | Le Canada s’est joint à d’autres pays, dont les États-Unis et le Japon, pour dénoncer le tir d’un missile balistique intercontinental par la Corée du Nord.

Dans un communiqué, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a appelé la Corée du Nord «à cesser ces provocations et à abandonner de manière immédiate et vérifiable son programme de missiles balistiques».

«Le Canada condamne sans réserve les essais de missiles balistiques actuellement menés par la Corée du Nord qui constituent une menace directe à la paix et à la sécurité régionales et internationales, et continue de souligner la nécessité d’une intervention unifiée à l’échelle internationale», a ajouté la ministre Freeland, qui a précisé que le Canada continuera d’apporter son «soutien indéfectible à la Corée du Sud, au Japon et à ses autres partenaires dans la région».

Mardi, le pays communiste a lancé un missile qui s’est abîmé en mer, dans la zone économique exclusive du Japon. Le secrétaire d’État américain Rex Tillerson a reconnu qu’il s’agissait d’un missile intercontinental, qui pourrait atteindre l’Alaska.

De son côté, le leader nord-coréen Kim Jong-Un a qualifié le missile de cadeau pour les Américains, qui célébraient mardi leur fête nationale. Il a ajouté que l’arme pourrait transporter une tête nucléaire, selon l’AFP.