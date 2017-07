Le livre des faces

Initialement, en 2004, Facebook, c’était un répertoire de photos des étudiants de Havard et le phénomène s’est élargi vers d’autres univer­sités. Ensuite, percée dans des écoles secondaires américaines et, tout d’un coup, le grand public. On a vite compris que tout le monde voulait publier sa frimousse. Le 24 août 2015, il s’est produit un phénomène extraordinaire­­­. Pour la première fois, un milliard de personnes ont utilisé Facebook dans la même journée. Facebook fonctionne dans 96 langues et dans la presque totalité des pays de la boule. Jamais l’humain n’a autant échangé. Évidemment, il y a des pays pas fins qui interdisent Facebook. L’Arabie Saoudite, la Corée du Nord et la Syrie sont de ceux-là. Étonnamment, pas de Facebook en Chine.

J’aime Facebook à 8 et demi sur dix. Le un et demi, c’est la haine, l’acharnement et l’intolérance parce que tout ce qui pitche du venin me répugne. Souvent, c’est gratuit ou mesquin. Ce que j’aime ? L’humour et l’amour. Il me semble qu’il y a assez de haine et de lourdeur sur cette terre pour éviter d’en répandre davantage dans cette prodigieuse ouverture universelle en communication. Célébrons, on peut maintenant tous se parler, se sourire, s’encourager. On dénigre les dirigeants, mais là, c’est à nous. On a la chance de répandre la beauté et la bonté de l’être humain parce que Facebook, c’est tout le monde.

La prochaine fois, avant d’écrire de la malignité, prenez le temps de penser à une meilleure façon d’influencer le monde. Être plus constructeur que destructeur. Cette planète a besoin d’amour.

FOUILLIS