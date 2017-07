Le look anti-canicule

À plus de 25 degrés, il devient nécessaire d’apporter quelques changements à sa routine maquillage, question d’éviter des effets dégoulinants ou figés en pain non désirés ou encore d’avoir une peau trop luisante. L’artiste-maquilleur Marco Marsolais (Ici on chante avec Véronic DiCaire, Le beau dimanche, La Voix Junior, 5 à 7 aux Îles... avec Julie et qui accompagnait récemment Hailee Steinfeld dans sa promo montréalaise) nous donne ses trucs pour un maquillage impeccable même par temps chaud.

Appliquez un soin matifiant

Je ne suis pas très « primer » (base de maquillage), mais une base matifiante peut aider à retarder l’apparition de la sueur. Au cinéma, il est courant d’utiliser de l’alcool sur la peau pour qu’elle sue moins et que le maquillage adhère mieux. Mais je ne le recommande pas. C’est très dur sur la peau.

Step 1 Skin Equalizer de Make Up For Ever 45 $

POREfessional : matte rescue de Benefit 38 $

Si vous devez porter un fond de teint, choisissez-en un à base d’eau : Évitez les produits crème ou à base d’huile qui vont glisser et ne tiendront pas.

Fond de teint Water Blend de Make Up For Ever 54 $

Studio Skin hydratant tenue 15 heures de Smashbox 48 $

Teint Idole ultra 24 h de Lancôme 55 $

Oubliez toutes les poudres : Avec la sueur, vous allez vous retrouver avec un « cake » dans le visage. Pour éponger la sueur, je propose plutôt des feuilles de papier absorbant matifiant ou le beauty blender.

Feuilles absorbantes matifiantes de Sephora 12 $

Beauty Blender 28 $

Sur les lèvres, utilisez un rouge à lèvres longue durée : Si je privilégie un maquillage très naturel quand il fait chaud, je propose d’appliquer une couleur très pop sur les lèvres. C’est le temps de s’amuser!

Rouge à lèvres mat Pop de Clinique 23 $

Rouge à lèvres longue tenue Outlast de Covergirl 12 $

The Only 1 Mat Lipstick de Rimmel 10 $

Par temps chaud, on privilégie le maquillage qualifié « waterproof », hydrofuge ou résistant : Il existe de très beaux crayons et mascaras et de très belles ombres à paupières dont la texture est plus légère qu’à une certaine époque. Optez pour des produits mats. En période canicule, mieux vaut moins se maquiller.

Fards Aqua XL Color Paint de Make Up For Ever 31 $

Mascara hydrofuge Scandaleyes de Rimmel 10 $

Ink Liner de Kat Von D 25 $

Crayon Yeux waterproof de Clarins 27 $

Un truc de pro

Si vous êtes rébarbatives à l’idée d’utiliser des produits résistants à l’eau, sachez que leur technologie s’est améliorée et qu’ils ne sont pas aussi difficiles à enlever qu’à une certaine époque. On les retire avec un démaquillant plus huileux ou, très simplement, comme le suggère Marco Marsolais, une huile de coco. « L’huile de coco brise le produit pour qu’il s’enlève facilement. Elle rafraîchit, agit comme un antibactérien et donne une belle luminosité à la peau. Par contre, contrairement à ce qui est parfois véhiculé, l’huile de coco ne nourrit pas la peau puisqu’elle agit en surface. »