Mathieu Baron se fait tatouer à 30 000 pieds dans les airs!

La campagne #tousencrés2, qui a pour but de déstigmatiser les gens tatoués et marginaux, a réussi tout un «stunt» vendredi dernier!

Mathieu Baron, un des ambassadeurs de la campagne, s’est lancé le défi de se faire tatouer à 30 000 pieds dans les airs, ce qui en fait le record canadien du plus haut tatouage fait en altitude!

Aux États-Unis, c’est Tommy Lee et Justin Bieber qui détiennent les records avec des tatouages exécutés à 40 000 pieds dans les airs.

#tournage #tousencres #avion #SacdeChips Une publication partagée par Le sac de chips (@lesacdechips) le 30 Juin 2017 à 9h58 PDT

Il est important de mentionner que #tousencrés2 vient en aide à deux organismes oeuvrant auprès des jeunes en difficulté : Au Trait d’Union et Dans la rue.

Comment ?

Les portraits d’Alex Martel, Charles et François Hamelin, Jonas, David Brown, Alex Perron, Geneviève Everell, Emmanuel Auger, Isabelle Desjardins, Laurie Doucet, Mathieu Baron, Mathieu Cass, Simon Morin, P-A Methot, Tyo et Vanessa Pilon seront mis à l’encan et tous les profits seront versés à ces deux organismes. Un premier vernissage aura lieu le 20 juillet lors de la convention Montréal Ink au Théâtre St-James et lors d’un second vernissage le 12 août prochain lors du Festival Ink N Road au Centre des Congrès de Lévis.

Jordan est allé vivre l’expérience avec Mathieu, voici le résultat

#tournage #tousencres #avion #SacdeChips #jdm Une publication partagée par Jordan Dupuis (@dupuisjordan) le 30 Juin 2017 à 9h56 PDT

#tournage #tousencres #avion #SacdeChips Une publication partagée par Jordan Dupuis (@dupuisjordan) le 30 Juin 2017 à 9h49 PDT

