Montréal-Nord et dans Saint-Michel: un homme de 19 ans fait face à la justice

MONTRÉAL - Un homme de 19 ans a été arrêté au début juin concernant une vague d’incendies de véhicules à Montréal-Nord et dans le quartier Saint-Michel survenu en mai, a annoncé mardi la police de Montréal.

Médérik-Jasmin Leprohon est soupçonné d’être lié à huit incendies criminels de véhicules stationnés dans la rue du 13 au 15 mai dernier. Six de ces brasiers ont été allumés à Montréal-Nord dans un secteur de 500 mètres près de l’avenue Salk et des rues Louis-Francoeur et de Castille. Les véhicules ciblés étaient déverrouillés.

Les dommages matériels sont évalués à près d’un million de dollars

Médérik-Jasmin Leprohon a comparu le 7 juin pour faire face «à plusieurs chefs d’accusation en matière d’incendies criminels, de méfaits et un chef d’introduction par effraction», a mentionné la police de Montréal par communiqué.