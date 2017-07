Muliats : théâtre d’été identitaire

Deux colocs se rencontrent, et deux nations s’entrechoquent à travers la pièce Muliats. Présentée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui jusqu’au 15 juillet, l’œuvre du collectif Menuentakuan crève joyeusement l’abcès du colonialisme et propose un échange original entre les peuples.

Se déraciner de sa région natale pour s’implanter en ville représente souvent un choc. Ce l’est encore plus pour Shaniss, un jeune Innu de Mashteuiatsh qui quitte sa réserve pour Muliats, mieux connue sous son nom français de Montréal, et voit son destin entremêlé à celui de son coloc allochtone Christophe.

Créée et jouée depuis 2015 par Charles Bender, Marco Collin, Natasha Kanapé Fontaine, Christophe Payeur et Xavier Huard, Muliats a bourlingué partout au Québec avant d’atterrir en plein été au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui.

«Christophe a tellement une belle volonté de faire la bonne chose, comme la plupart des Québécois, mais il n’arrête pas de faire des bourdes. Je pense que de voir quelqu’un sur scène faire ce chemin-là, ça ouvre la porte pour les spectateurs Québécois qui aimeraient échanger avec des Autochtones, mais qui ne savent pas comment faire», note en riant Soleil Launière, qui remplace Natasha Kanapé Fontaine.

L’artiste de performance, elle aussi originaire de Mashteuiatsh, a pris un chemin inattendu grâce à Muliats : celui d’apprendre sa langue innu d’origine. «C’était plus qu’une simple pièce. Mon père n’a jamais appris la langue de mon grand-père, pour plusieurs raisons, alors maintenant je vais pouvoir lui enseigner», note-t-elle en souriant.

Cette volonté d’échange réside au cœur de Muliats, sans jamais toutefois tomber dans le ton moralisateur. «D’un côté, la maladresse de Christophe est hilarante. En plus, les Oblats notaient déjà à leur arrivée ici au 19e siècle que les Innus étaient le peuple du rire. Alors, on rit beaucoup, de nous, et on le fait ensemble», remarque Xavier Huard, qui signe également la mise en scène.

Chaque représentation se conclut avec un Menuentakuan, qui en langue innu signifie prendre le thé ensemble et se dire les vraies choses dans la bonne humeur. «On ramène le rôle social du théâtre. Notre but, c’est de donner un lieu où les gens peuvent se rencontrer, mais surtout, leur donner envie de se revoir. C’est ça, notre grosse responsabilité», lance Xavier Huard.

La pièce Muliats est présentée jusqu’au 15 juillet à la Salle Jean-Claude-Germain du Théâtre d’Aujourd’hui.