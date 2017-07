Négociation facile

N’en déplaise à ses détracteurs, Carey Price est un joueur de franchise et il voulait rester à Montréal. Le directeur général du Canadien Marc Bergevin n’avait pas d’autre choix que de s’entendre avec son gardien et, d’après moi, ce fut certainement une des négociations les plus faciles du côté de Bergevin.

Si vous regardez à travers la Ligue, les joueurs de franchise gagnent autour des 10 millions $ par saison et je vous avais dit dans cette chronique que je m’attendais à ce que Price signe en juillet un contrat de 10 à 11 millions $ par saison. Voilà donc un gros dossier de réglé.

Comme Bergevin l’a dit dans son point de presse, dans un monde idéal, il aurait aimé lui accorder un peu moins d’argent, mais c’est la valeur du marché pour les meilleurs joueurs et Price fait partie de l’élite.

Il est vrai que parmi les joueurs qui vont gagner 10 millions ou plus la saison prochaine, plusieurs ont déjà gagné la coupe Stanley. Je pense aux Jonathan Toews (13, 5 M$), Patrick Kane (13,5 M$), Anze Kopitar (13 M$), Sidney Crosby (10,9 M$) ou Corey Perry (10 M$), mais il y a d’autres haut salariés qui ne l’ont jamais gagnée, comme Jamie Benn (13 M$), P.K. Subban (11 M$), Jakub Voracek (10 M$), Brent Burns (10 M$) et Alex Ovechkin (10 M$).

Price fait aussi partie du groupe sélect des gagnants du trophée Hart et parmi ceux qui l’ont gagné au cours des 12 dernières saisons seuls Henrik Sedin (7 M$) et Evgeni Malkin (9,5 M$) sont sous la barre des 10 M$.

Le nouveau gagnant du Hart, Connor McDavid, entame la dernière saison de son contrat de recrue, mais le jeune prodige devrait signer prochainement un contrat qui lui rapportera probablement plus que 13 millions par saison à compter de la saison 2018-2019.

Voilà la réalité de la Ligue nationale.

La pression change de côté

Avec ce nouveau contrat, Price devient le joueur le plus riche de l’histoire du Canadien et je suis passé par là en 2002 après ma grosse saison, puis Subban a signé un plus gros contrat par la suite. Je peux vous dire que c’est beaucoup de pression et ça l’est davantage pour un gardien.

Lorsqu’une équipe est dans une séquence perdante, un joueur étoile peut échapper aux critiques, surtout s’il maintient de bonnes statistiques, mais pas un gardien, car son impact est plus direct. Même si son nouveau contrat ne prend effet qu’en 2018, Price ressentira cette pression dès la saison prochaine.

Bergevin avait de la pression dans ce dossier et, avec ce contrat, il vient de la transférer sur les épaules de Price, qui n’aura pas d’autre choix que de performer. Les partisans veulent des résultats, particulièrement en séries éliminatoires. On commence à sentir une certaine impatience de ce côté.

Huit ans, c’est long

J’ai une certaine inquiétude à propos de la durée du contrat de Price, qui est lié à l’équipe jusqu’à l’âge de 38 ans. D’après moi, il peut encore dominer pendant trois ou quatre ans encore. Il pourra certainement aider son équipe par la suite, mais les gardiens de 33 ans ou plus manquent de constance. Henrik Lundqvist, par exemple, a très bien joué en séries, mais il a connu une saison en dents de scie à l’âge de 34 ans.

J’espère que Carey Price n’a pas de clause de non-échange dans son contrat, car selon moi, la fenêtre du Canadien pour gagner la coupe Stanley est de trois ans, si l’on considère l’âge de Price (30 ans) et de Shea Weber (32 ans). Price pourrait se retrouver être au centre d’une grosse transaction impliquant plusieurs joueurs.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Un gars fiable et sérieux

J’aime beaucoup l’acquisition du défenseur Karl Azner par le Canadien. Je le connais bien, car j’ai joué deux saisons avec lui à Washington. À l’époque, nous avions une équipe très axée sur l’offensive et le joueur de 28 ans était l’un des plus fiables défensivement. C’est un joueur très sérieux et même si ça ne paraît pas dans ses statistiques, je vous certifie qu’il a un certain potentiel offensif et qu’il peut jouer au sein de l’attaque massive. Le Canadien n’a toujours pas de défenseur capable de transporter la rondelle, mais il n’est pas impossible de revoir Andreï Markov. D’après moi, un contrat de deux ans à 3,5 millions par saison serait raisonnable ou encore d’une seule saison à 4, 7 millions. Le départ d’Alexander Radulov était prévisible.

Combien pour Pacioretty ?

Photo MARTIN ALARIE

L’été prochain, ce sera au tour de Max Pacioretty de négocier un nouveau contrat et lui aussi voudra faire sauter la banque, car il a été sous-payé si on le compare aux autres marqueurs de 30 buts dans la Ligue. De plus, il est le capitaine du Tricolore. S’il connaît une autre saison de 35 buts, il ira certainement chercher autour de 8 millions par saison, mais au-delà des chiffres, je suis convaincu qu’il espère que les négociations se dérouleront aussi rondement que celles de Carey Price. Si jamais ça devait être compliqué, il pourrait tout simplement tester le marché des joueurs autonomes en 2019. Une chose est certaine, le contrat de Price réduit la marge de manœuvre de Marc Bergevin et, pour l’instant, j’ai surtout hâte de voir à quel prix il va s’en tirer avec Alex Galchenyuk.

Des surprises

D’après moi, le Canadien est une meilleure équipe aujourd’hui, mais il n’est pas encore favori pour gagner la coupe Stanley et il est grand temps d’avoir des surprises du côté des jeunes. C’est souvent la marque des équipes championnes. Marc Bergevin parle beaucoup de Charles Hudon et il semble qu’il aura une véritable chance de se faire valoir. Peut-être que le défenseur de 20 ans Noah Juulsen saura s’affirmer. Les Louis Leblanc (2009), Jarred Tinordi (2010), Nathan Beaulieu (2011), Michael McCarron (2013) et Nikita Sherbak (2014), tous des premiers choix du Canadien, n’ont pas vraiment cassé la baraque.