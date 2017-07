Phillip Danault et la SQ, poste de la MRC Arthabaska

La 1re édition de la Classique de golf Phillip Danault, en collaboration avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC Arthabaska, a connu un immense succès. Cette année, la Classique remettra plus de 42 000 $ à divers organismes de la région de Victoriaville, dont le Centre de stimulation L’Envol (enfants autistes) et la Fondation le Pont vers l’Autonomie (bras robotisés).

Photos : SQ poste de la MRC Arthabaska

Le quatuor d’honneur était composé du Capitaine Cédrick Brunelle, de la Sûreté du Québec, de Phillip Danault, de Christian Pellerin, de Club Piscine Super Fitness et d’Alex Marcotte des Restaurants St-Hubert.

L’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) est un fier partenaire de l’évènement. De gauche à droite, on aperçoit Dominic Ricard, Annick Cloutier, Maxime Truchon et Maxime Bolduc.

Parmi les joueurs de la LNH, il y avait Paul Byron, Marc-Édouard Vlasic, Max Pacioretty et Michael McCarron.

Le joueur du Canadien, Phillip Danault, a annoncé qu’il appuiera Benjamin Désilets (photo), paranageur autiste, dans son parcours pour les prochains Jeux du Canada avec l’équipe Québec, du 5 au 13 août 2017 à Winnipeg.

Les membres du comité organisateur, dont le Capitaine Cédrick Brunelle et l’agent des relations avec la communauté, Guy Désilets, de la Sûreté du Québec, poste de la MRC Arthabaska, sont très heureux d’être associés à Phillip Danault, natif de Victoriaville.

Paul Byron est en compagnie d’Alexandre Lemaire, qui a reçu un bras robotisé en 2016 grâce à la Fondation Le Pont vers l’Autonomie.