Plus ça change, plus c’est pareil

« Ça prend du changement! » est fort probablement l’expression la plus entendue dans nos sociétés modernes au regard des institutions et c’est encore plus vrai en période électorale. Aujourd’hui, une large frange de citoyens prêtent des vertus intrinsèques au changement en croyant qu’il ne pourrait être que source d’amélioration et que rien de pire ne peut arriver, mais l’élection de Donald Trump, à la présidence américaine, démontre le contraire.

Le collègue Bock-Côté introduisait dans une de ses chroniques le concept de « dégagisme » pour faire un parallèle entre la situation au Québec et les dernières élections françaises où les partis traditionnels ont mordu la poussière. Il sous-entend qu’un pareil scénario pourrait surgir chez nous. La candidature atypique de Donald Trump, qui contre toute attente a remporté l’élection américaine, conforte d’autant plus cette théorie du « dégagisme » ou ce qu’on appelait autrefois « faire table rase ». Toutefois, la réalité mondiale révèle que nous sommes bien loin des grands bouleversements et que les changements se révèlent plutôt cosmétiques.

Les Britanniques ont réélu les conservateurs de Theresa May avec un peu moins de députés, les Allemands s’apprêtent à reconduire Angela Merkel pour un quatrième mandat, les Turcs ont consacré Erdogan et les Russes continuent de s’accommoder de Poutine pendant que la Chine demeure imperméable à une plus grande démocratie. Les élections américaines ou françaises pourraient faire figure d’exception, mais en y regardant de plus près, nous constatons rapidement qu’Emmanuel Macron est en droite ligne avec la vision de François Hollande et que le Trump pourfendeur des élites politiques se comporte comme ses prédécesseurs républicains en continuant de creuser les inégalités pour mieux répondre aux milliardaires de son acabit.

Le ras-le-bol des populations est bien réel et les désirs de changement sont légitimes, mais l’absence d’un projet rassembleur et le clientélisme électoral garantissent la pérennité d’un climat de mécontentement. J’imagine difficilement un changement satisfaisant par le simple remplacement des libéraux par la Coalition avenir Québec (CAQ), sachant qu’ils se distinguent très peu l’un de l’autre en considérant des transfuges comme les ministres Barrette et Proulx. Les différences entre l’utopisme de QS et le pragmatisme du PQ sont sûrement plus nettes, mais les contingences du pouvoir ramèneraient brutalement les solidaires à la réalité.

Le repli sur la défense des intérêts supérieurs de la nation suggéré au PQ par Joseph Facal n’a guère plus de chance de porter fruit dans un contexte d’une nation éclatée par le clientélisme électoral pratiqué par nos politiciens au cours de ces dernières décennies. La première tâche consiste donc à souder cette nation en lui offrant un projet qui rassemblera une véritable majorité de citoyens au lieu du tiers dont se contente le Parti libéral pour gouverner.