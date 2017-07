Six activités de cirque gratuites

Bien qu’il soit présent dans 11 quartiers de la métropole, cette année, c’est principalement dans le Quartier latin que le festival Montréal complètement cirque concentrera sa programmation extérieure gratuite, à compter de jeudi. Le Journal vous présente donc six bonnes raisons d’arpenter la rue Saint-Denis, entre les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine, jusqu’au 16 juillet.

► Départ au coin de la rue Saint-Denis et de la rue Ontario/Du 6 au 16 juillet (relâche le 10 juillet), à 18 h 30 et 21 h 30

Les Minutes complètement cirque, durant lesquelles 35 artistes s’évertuent dans le décor urbain de la rue Saint-Denis, profiteront de l’ajout d’un volet numérique, cette année. Grâce à l’application mobile Quand la foule devient cirque, le public pourra donner ses « instructions » aux acrobates et interagir davantage avec eux. On nous promet même des échanges de câlins.

► Du 6 au 16 juillet (relâche le 10 juillet), 19 h 30 et 22 h 30. En édition prolongée du 19 au 23 et du 26 au 30 juillet, à 19 h et 21 h 30