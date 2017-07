Style au passage: Sandrine

La tendance

Il n’y a rien de mieux que porter une longue robe légère et vaporeuse lorsqu’il fait chaud... ça tombe bien parce qu’elles étaient partout sur les passerelles internationales! On aime particulièrement la version de Tory Burch, qui se porte bien avec des sandales plates (ou des espadrilles) en journée, mais qui peut aussi se transformer pour une soirée chic. C’est exactement le look que nous propose Sandrine, en ­ajoutant des talons hauts et une jolie pochette à sa robe imprimée. Notons la taille surdimensionnée du sac, une tendance qu’on a vue chez Proenza Schouler et Prada. Je termine avec le blouson en cuir, un morceau qu’on ­devrait toutes avoir dans notre garde-robe! Si vous n’en avez pas ­encore un, n’hésitez pas à investir sur un perfecto ­classique comme celui que nous propose Carolina ­Herrera.