The Grand Seduction

Or, c’est bien mal connaître un électorat anglophone qui, dans les faits, est massivement anglo-montréalais et majoritairement réfractaire à toute forme, même discrète, de nationalisme québécois. C’est pourquoi cet espoir qu’ont les caquistes, péquistes et solidaires de ravir plusieurs électeurs anglos aux libéraux « usés » est voué à l’échec.

À l’opposé, quoi qu’il fasse et même affaibli, le PQ demeure un épouvantail pour les Anglos. Côté CAQ, son chef est un ex-péquiste et son nationalisme identitaire, même adouci, n’a rien non plus pour les attirer. Seul QS pourrait séduire quelques Anglos progressistes. Son étiquette « souverainiste » risque toutefois d’en faire une mini-percée.