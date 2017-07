Impossible de deviner que Delande Dorsaint a 52 ans avec ses muscles finement taillés et pas un gramme de graisse en trop.

« Beaucoup de gens qui me voient au gymnase sont surpris quand je leur dis mon âge », dit le Montréalais.

À 50 ans, il a décidé de complètement changer son alimentation, coupant tout le sucre pour obtenir un corps de rêve et participer à des compétitions de culturisme. Il vient d’ailleurs de gagner ses deux premiers concours.

« Il s’était toujours entraîné seul. Il disait qu’il ne croyait pas aux entraîneurs personnels et aux régimes », confie sa fille Barbara, qui vit à Toronto.

Le passage de la cinquantaine a tout changé. Désormais suivi par un coach, il respecte une diète très stricte qui lui interdit toute forme de glucide – sucres et sucres lents – et va au gymnase six à sept jours par semaine.