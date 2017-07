Le festival préféré des <em>foodies</em> est de retour au Parc Jean-Drapeau

Présenté par

Tous aiment se qualifier de foodie. Par contre, lorsqu’on sort entre amis ou en famille, il est parfois difficile de s’arrêter sur un choix de resto.

L’un veut des empanadas, l’autre un cari, et que dire de celui qui doit satisfaire ses envies de poutine... Et on finit toujours par se retrouver au même spot que d’habitude.

AGENCE QMI

Véritable happening gourmand, la 13e édition des Week-ends du monde est de retour au parc Jean-Drapeau, les 8, 9 15 et 16 juillet. Ce festival haut en couleur risque de rassembler une foule d’épicuriens. Tu pourras égayer tes papilles avec des plats typiques d’ici et d’ailleurs.

Truc de pro : allez-y en grosse gang pour commander de plusieurs kiosques et pouvoir ainsi goûter à tout!

JOEL LEMAY / AGENCE QMI

Que tu sois dans le mood pour un risotto ou bien un tajine, c’est à la Place des Saveurs TV5 que ça se passe. Célèbre le plaisir de bien manger et de bien boire tout en découvrant le savoir-faire culinaire de partout dans le monde.

Durant deux fins de semaine consécutives, ce festival propose aussi une panoplie d’ateliers, de spectacles et d’animations. La diversité culturelle de Montréal est mise à l'honneur dans une ambiance festive, que ce soit sous des airs de musique reggae ou encore grâce au tournage en direct de l'émission Belle et Bum!

Tu pourras profiter de leçons de pros et apprendre les rûdiments de la danse latine ou encore de la danse traditionnelle québécoise... pour mettre le feu au plancher de danse une fois la nuit tombée.

Que dire de mieux? Eh bien, l’entrée est gratuite pour tous!

JOEL LEMAY / AGENCE QMI

C’est incontestable, Montréal est en voie de devenir une véritable destination gastronomique. Et on compte bien être là pour en profiter!

Eric Bolte / Agence QMI

Pour plus d'infos sur les Week-ends du monde, consulte le site Web ou la page Facebook de l’événement.