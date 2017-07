Un pédophile récidiviste accusé de nouveau

Libéré en avril 2016 après avoir purgé une peine pour contact sexuel sur de jeunes adolescentes, le pédophile Jean-Guy Thibaudeau était de retour en Cour, mardi, pour faire face de nouveau à la justice.

Cette fois, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Régis Juneau reproche à l’homme de 34 ans d’avoir, le 30 juin dernier, à Donnacona, eu des contacts sexuels à l’égard de deux gamines, l’une âgée de neuf ans et l’autre de cinq ans.

Au surplus, Thibaudeau a été accusé d’agression sexuelle à l’endroit de chacune de ses victimes.

On lui reproche également d’avoir eu des contacts avec « une personne âgée de moins de seize ans » alors qu’il lui était interdit de le faire.

En 2015, Thibaudeau avait été condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois pour avoir eu des contacts sexuels sur trois jeunes filles.

En 2013

Les faits reprochés à l’accusé se sont déroulés en 2013 et, à l’époque, l’un des voisins de Thibaudeau s’était dit soulagé de voir l’accusé menottes aux poings puisque ce dernier approchait souvent sa fillette de six ans.

Le 5 mai 2017, à la suite d’un bris d’ordonnance, l’accusé avait tenté de faire changer certaines de ses conditions.

Son ancienne conjointe s’était alors engagée à superviser tout contact que Thibaudeau pourrait avoir avec des mineurs. Un engagement qui a visiblement échoué.

Vendredi, l’avocate de la défense, Me Geneviève Bertrand tentera de faire reprendre à son client sa liberté.