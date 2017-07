Une cigarette oubliée serait à l’origine d’un incendie mortel

« L’alcool était son plus gros démon et ç’aura fini par l’achever », a soufflé avec regret Yvon Pelletier, un bon ami et voisin de la victime, Jean-Paul Simard, un grand fumeur.

« On l’a installé sur le sofa et il dormait », a dit Réjean Côté. Une trentaine de minutes plus tard, l’alarme incendie a retenti dans l’immeuble. Les amis de M. Simard ont tenté d’aller le secourir, mais lorsqu’ils ont ouvert la porte de son logement, une épaisse et bouillante fumée les empêchait d’aller plus loin.