Une folle journée de descente de rivière en flamant rose gonflable aura lieu ce mois-ci près de Montréal

Sortez vos maillots et votre trip gonflable, car le Float-A-Palooza débarque près de Montréal.

Bon. Quand on dit près de Montréal, on veut dire qu’avec un bon café et sandwiche déjeuner, vous devriez y être après un petit roadtrip de 2h30.

Le Float-A-Palooza se déroulera le samedi 29 juillet prochain à Richmond dans le Vermont. C’est l’occasion parfaite pour vous de passer une journée à descendre la rivière en compagnie de centaines d’inconnus vêtus de leurs plus beaux costumes estivaux.

La journée débutera à 10h et se terminera à 17h. Tous les dons amassés iront directement à l’organisme The Child Fondation, qui vient en aide aux enfants dans le besoin.

Pour vous inscrire, c’est par ici.

Toutes les infos de l'évévenement ici.