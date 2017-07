Villeneuve continue de dire ce qu’il pense

À quelques jours du Grand Prix d’Autriche, Jacques Villeneuve a accepté de répondre à nos questions après que son compatriote Lance Stroll eût été particulièrement virulent à son endroit. Le jeune pilote québécois a laissé savoir, dans une entrevue accordée la semaine dernière à des journalistes canadiens, que le champion du monde 1997 était toujours négatif à son endroit et qu’il ne l’avait jamais soutenu. Dans son rôle d’analyste des Grands Prix à la télé française, Villeneuve a su conserver son franc-parler, comme à l’époque où il était pilote.

«J’ai été critique envers lui en début de saison parce que ses résultats étaient mitigés. C’est aussi simple que ça. Pourquoi j’aurais dû être élogieux à son endroit? Mon rôle est de rapporter les faits, pas de défendre un pilote. C’est son droit d’interpréter mes commentaires à sa façon. Quand vous êtes près d’une seconde moins rapide que votre coéquipier, on ne peut pas dire que c’est brillant de sa part. Pourquoi les gens seraient-ils offusqués d’entendre un tel commentaire? C’est la vérité.»

Tout à fait. Et je suis le premier à le reconnaître. À Montréal, il a inscrit ses deux premiers points. C’est ce qu’il voulait accomplir devant son public. Il n’a pas été très rapide, mais il a bien géré sa course. Ça lui a enlevé beaucoup de pression de ses épaules. À Bakou, les choses se sont encore mieux passées. Il y a eu de la casse devant lui, mais il a gardé son sang-froid. Je dirais même qu’il a été le seul pilote du plateau à ne pas avoir commis de faute. C’est tout en son honneur. Il a gardé son calme. Ça fait contraste avec son début de saison, où il multipliait les coups de volant injustifiés. Cela dit, ça n’efface pas ses mauvais résultats avant Montréal. Et je ne regrette rien de ce que j’ai dit. Oui c’était pathétique par moments.»