FONTAINE, Pierre



Le 19 juin dernier, Pierre Fontaine est décédé dans son sommeil, il avait 74 ans.Il laisse dans le chagrin de sa soudaine disparition ses fils Jean et Michel, ses petits-enfants Marie-Ève, Louis-Félix et Nicolas, ainsi que sa soeur Rachel.Une rencontre avec ses proches pour se souvenir de lui aura lieu le dimanche 9 juillet de 14h à 17h à l’adresse suivante:1170, rue Lévis, suite 2Lachenaie, QuébecParents et amis sont les bienvenus.