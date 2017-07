GALIPEAU, Richard



À St-Jérôme, le 23 novembre 2016, est décédé de la S.L.A. à l'âge de 69 ans et 4 mois, M. Richard Galipeau, fils de feu M. Adolphe Galipeau et de feu Mme Jeanette Thomas, époux de Mme Suzanne Racicot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Annie (Rémy Hamelin) et ses petits-enfants Zackary et Alexis. Il laisse aussi dans le deuil ses soeurs Mariette (Jean-Charles Pilon), Jocelyne et Raymonde, son frère Michel (André Lalonde) ainsi que plusieurs parents et amis.Afin de respecter ses dernières volontés, il n'y a pas eu de rituel funéraire, mais un arbre dans une urne écologique sera planté ce samedi 8 juillet (jour de son anniversaire) à St-Rémi d'Amherst.