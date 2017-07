BRODRICK, Robert



Le 24 mai 2017, est décédé Robert Brodrick, époux de Helen Reece-Brodrick, et père de Robin Brodrick.Il laisse dans le deuil ses soeurs, frère, beaux-frères, belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 juillet 2017 de 10h à 11h et la célébration eucharistique aura lieu à 11h en l'église St. Monica, 6405 de Terrebonne, Montréal, H4B 1A8.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Canadienne des Études Irlandaises (Canadian Irish Studies Foundation, 1455 de Maisonneuve Ouest, salle H-1001, Montréal, QC H3G 1M8) seraient grandement appréciés.