LORD, Laurent



Le 29 juin 2017, est décédé Laurent Lord né le 9 novembre 1941.Il laisse dans le deuil son épouse Diane Lemieux, ses enfants Dominique (Leah Silverman) et Sébastien (Laetitia Marteau).Ses deux petits-fils Javier et William le pleurent beaucoup.Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs, parents et amis.Un merci sincère au personnel de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital Charles-Lemoyne qui ont adouci ses derniers instants.La famille recevra vos condoléances le samedi 8 juillet 2017 de 9h à 10h à la paroisse de St-Lambert, au 41, rue Lorne, St-Lambert. Une cérémonie en la paroisse suivra à 10h.Un don à la Fondation de l’hôpital Charles-Lemoyne (soins palliatifs) serait apprécié.