13 choses à savoir sur l’édifice emblématique de la brasserie Molson

On apprenait mercredi qu’après 230 ans sur les berges du Saint-Laurent à Montréal, la brasserie Molson déménagera plutôt que de rénover ses installations vieillissantes.

C’est donc une page d’histoire qui se tourne.

Courtoisie Molson

Voici 13 choses à savoir sur ce monument du patrimoine montréalais:

1. La brasserie Molson est l'une des plus vieilles entreprises industrielles du Canada.

2. Le 25 juin 1782, âgé d’à peine 19 ans, l’Anglais John Molson débarque au Québec et s'associe avec Thomas P. Loid, qui possède une brasserie au pied du courant Sainte-Marie.

Archives

3. Molson deviendra propriétaire de cette petite brasserie en 1785.

4. L’homme d’affaires en devenir brasse sa première bière le 28 juillet 1786 dans le bâtiment d’origine en bois.

5. Sa bière devient rapidement populaire et à la fin de l'année, les revenus sont de 1 000$ pour une production de 80 tonneaux (soit presque 20 000 litres).

6. Entre 1786 et 1789, le brasseur élargit sa propriété en faisant l’acquisition de deux lots sur la rue Notre-Dame Est. La brasserie s’étend donc jusqu’à la rive du Saint-Laurent depuis 1789, année de la Révolution française.

Capture d'écran

7. En 1795, à proximité de l'avenue Papineau, est construite la façade en pierre. Alors qu'à cette époque les industries sont normalement construites en brique, l'usage de la pierre «traduit tout le prestige que Molson voulait donner à l'entreprise.»

8. En 1801, alors que la bière était entreposée dans des barriques, on commence à l'embouteiller et on construit une distillerie.

9. En 1852, un incendie ravage le quartier et endommage la brasserie.

Courtoisie Molson

10. L'électricité fait son entrée à la brasserie au début du 20e siècle et remplace la vapeur. C’est du même coup les débuts de la réfrigération.

Courtoisie Molson

11. Un impressionnant édifice de briques est construit en 1963 par les architectes Fleming & Smith. C’est sur sa façade rue Notre-Dame que se trouve la mythique inscription «MOLSON» et sur sa façade ouest qu’est accrochée l'immense horloge.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

12. La brasserie atteint sa superficie maximale en 1975.

13. Les célèbres lettres en néon «Molson» ne devraient pas disparaitre du quartier centre-sud de Montréal.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

L’entreprise assure aujourd’hui qu’elle conservera divers bâtiments patrimoniaux du site d’origine.