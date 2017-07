JOLY, Jacques



À Laval, le 1er juillet 2017, à l’âge de 73 ans, est décédé M. Jacques Joly, conjoint de Mme Francine Parcel.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Caroline (Yannick Grosjean) et Mélanie (Daniel Dandurand), les enfants de sa conjointe Annie Chamberland (Christophe Begel) et Pierre-François Chamberland (Josée Poirier), la mère de ses filles Muriel Gaucher, ses petits-enfants Audrey, Rosalie, Jolyanne, Mathis, Lily-Belle, Aspen ainsi que Joey, sans oublier de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire:le vendredi 7 juillet 2017, de 14h à 17h et de 19h à 21h30. Une Liturgie de la Parole se tiendra à 20h30 au salon. Il sera inhumé dans l’intimité.Au lieu de fleurs, des dons à la Société d’Alzheimer de Laval seraient appréciés.