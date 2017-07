LEJEUNE, Maurice



Ce 27 juin 2017, s'est éteint Maurice Lejeune.Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette D. Lejeune "Mamie", ses filles Marie-Christine (Michael Schapurga) et France-Lynn (Stéphane Henley) ainsi que ses petits-enfants adorés Kyle Schapurga, Audrey-Ann et Luka Henley, ses frères Léo Lejeune (Yvonne) et Louis Lejeune (Huguette Brochu), ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et amis de longue date.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 8 juillet dès 11h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y1A2www.dignitequebec.comLes funérailles auront lieu samedi à 13h30 en l'église St-Thomas d'Aquin (311, St-Thomas, St-Lambert).Au lieu de fleurs, des dons à la fondation PalliAmi seront appréciés.