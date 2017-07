CARON LAMOUREUX, Marcelle



Le 3 juillet 2017 à l’âge de 70 ans, est décédée Marcelle Lamoureux Caron, retraitée du Journal de Montréal.Épouse de Robert Caron, laisse dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances, en la présence des cendres, le samedi 8 juillet à 11h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 8 juillet à 15h, en l’église St-Jean-Berchmans, située au 1871 boul. Rosemont.Des dons à la Société Alzheimer ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.