LONDEI, Lucille Leclair



C’est avec tristesse que nous vous annonçons que Lucille Leclair Londei, épouse de feu Crescentino Londei et maman de feu Serge, s’est éteinte paisiblement le 18 juin 2017 à l’âge de 96 ans.Mère, grand-mère et arrière-grand-mère bien-aimée, elle a vécu sa vie avec amour, générosité et dévouement. Elle laisse de merveilleux souvenirs à chérir à ses enfants Gilles, Denis (Nicole Racine), Lise, Marc (Hélène Laquerre) et Anne-Marie, à ses petits-enfants, Nathalie (Martin Vallée), Dominique, Philippe (Audrey Leblanc), Marie-Eve, Luc et Mikaël, à ses arrière-petits-enfants, Jérémy, Benjamin et Alicya, ainsi qu'à plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:CÔTE-DES-NEIGES4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V1E7514-342-8000www.dignitequebec.comle lundi 10 juillet 2017 de midi à 14h, suivi d’une cérémonie en la chapelle du centre à 14h et de la mise en terre au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à La Fondation Cité de la Santé, 1515 boul. Chomedey N-RC-35, Laval QC H7V 3Y7.