40 personnes expulsées de leurs logements neufs

Les pompiers de Longueuil ont évacué lundi soir les occupants de deux immeubles neufs du même constructeur à cause de risques accrus en cas d’incendie.

En tout, une quarantaine de personnes ont dû quitter deux immeubles des Habitations Trigone inc., rue de la Tourbière dans l’arrondissement Saint-Hubert, et rue Cuvillier Ouest dans le Vieux-Longueuil. Les deux constructions, toujours en chantier, étaient partiellement occupées depuis le 29 juin seulement.

Rue de la Tourbière, l’immeuble évacué accueille des résidents de 50 ans et plus, dont plusieurs aînés. Vers 22 h, une quinzaine de personnes qui occupaient déjà leurs appartements ont dû évacuer les lieux, sur ordre des pompiers.

Ébranlée

Dorothée Bigras, 80 ans, est encore bouleversée par l’expérience.

« Ils ont sonné à toutes les portes et nous ont dit de sortir, raconte-t-elle. Les pompiers nous ont expliqué que comme les portes de l’escalier étaient bloquées en position ouverte, le feu pourrait se propager en cas d’incendie. »

Rencontré devant l’immeuble de Saint-Hubert, un couple ignorait toujours hier en après-midi s’il pourrait dormir parmi ses meubles la nuit tombée. Trigone connaît pourtant depuis quelques jours les anomalies à régler dans la construction.

« Ça faisait deux, trois avertissements qu’ils recevaient », dit Juana Pacheco. Elle assure toutefois qu’elle et son mari José ont été « bien traités ». « Ils nous ont payé l’hôtel. »

Photo d'archives

« Scénario catastrophe »

Les pompiers sont venus réinspecter l’immeuble de Trigone hier en soirée. Les occupants pourront finalement le réintégrer pour la nuit.

« On a réglé tous les problèmes en 24 heures, dit Patrice St-Pierre. On n’est pas parfaits, mais on prend nos responsabilités. »

Jean-Guy Ranger, chef de la prévention au Service de sécurité incendie, signale cependant que l’entreprise avait de nombreux problèmes à régler : avertisseurs de fumée et système d’alarme partiellement non fonctionnels, pas de deuxième issue de secours disponible, matériaux de construction stockés dans l’immeuble, gicleurs obstrués, trous dans la dalle de béton, plan d’évacuation non fourni...

« C’est un scénario qui peut virer en catastrophe » dit-il.

Même chose sur la rue Cuvillier Ouest, dans le Vieux-Longueuil, où une douzaine de personnes ont dû évacuer un autre immeuble de Trigone lundi soir. « Ça devrait être réglé demain soir ou jeudi pour celui-là », dit Patrice St-Pierre.

Printemps difficile

Selon lui, la météo et la grève dans la construction ont rendu les choses particulièrement difficiles pour son entreprise cette année. « C’était le 1er juillet, une date très importante, dit-il. On avait beaucoup d’immeubles à livrer... »

Chose certaine, Trigone devra faire face à la musique, dit Jean-Guy Ranger, du Service de sécurité incendie. Il assure avoir régulièrement des problèmes avec cette entreprise. « J’ai demandé à mes inspecteurs d’émettre des constats d’infraction. »