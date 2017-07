FORREST, Norman



Le 14 juin 2017 est décédé M. Norman Forrest, époux de feu Mme Jeannine Paquin (21 mai 2017), domicilié à Montréal.Il laisse dans le deuil ses enfants Ronald, Sylvie et Carol-Ann, ses petits-enfants Frédéric, Julien et Claudie, ainsi que de nombreux nièces, neveux et amis.La famille invite les personnes souhaitant lui rendre un dernier hommage à le faire le vendredi 7 juillet 2017. La cérémonie sera chez:Vous êtes conviés à 16h. Une cérémonie aura lieu en sa mémoire à 19h. Nous aimerions entendre vos témoignages ainsi que vos souvenirs partagés avec lui. Si vous désirez aussi partager un texte ou une photo, nous vous en serons reconnaissants.Vos témoignages de sympathie peuvent être traduits par un don à une fondation de votre choix.