CLERMONT, Marie

née Mary-Jane Mc Koy



À Montréal, le dimanche 2 juillet 2017 est décédée, à l'âge de 79 ans, Mary-Jane Mc Koy, épouse de feu Denis Clermont.Elle laisse dans le deuil ses enfants Vivian (Chester), Sandra (Daniel), Suzanne, Michel et Denise, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 9 juillet 2017 de 13h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.