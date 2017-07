VERGE, Eileen



À l’hôpital Anna-Laberge, le 21 juin 2017, à l’âge de 87 ans, est décédée Mme Eileen Verge, de St-Rémi, épouse de feu M. Jean-Paul Houle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christian (Ginette), Sylvain (Danielle) et Brigitte, ses petits-enfants Vincent (Janie), Nicolas (Amaris) et Audrey (Jeff), ses soeurs Madeleine et Annette, ses belles-soeurs Louise et Lise Verge ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:Tél : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille recevra les condoléances le samedi 8 juillet 2017 à compter de 12h30 en l’église de St-Rémi. Les funérailles auront lieu à 14h au même endroit suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.