GAUTHIER, Marguerite



À Saint-Jérôme, le jeudi 29 juin 2017 est décédée à l'âge de 86 ans, Mme Marguerite Gauthier, épouse de feu M. Marcel Guay.Elle laisse dans le deuil ses filles Danielle, Marie-Josée (Pierre) et Dominique, ses petits-enfants Mathilde, Catherine, Charlotte et Jérôme, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:(LES SENTIERS)2480, BOUL. DU CURÉ-LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0le vendredi 7 juillet 2017 de 18h à 21h, et le samedi 8 juillet de 10h à 14h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h30 en la chapelle du complexe.