RIENDEAU, Denis



À Laval, le lundi 3 juillet 2017 est décédé, à l'âge de 80 ans, Denis Riendeau, époux de feu Monique Gagné Riendeau.Il laisse dans le deuil sa fille Sylvie, son petit-fils Kevin, ses frères et soeurs: Gilles, Rolande, Raynald, feu Conrad, Normand, Gérard, Jean-Claude, Marcel et Pierrette ainsi que ses belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera en la chapelle Santa-Maria Goretti au Cimetière Laval, situé au 5505, rang du Bas St-François à Laval, QC H7E 4P2, le jeudi 6 juillet 2017 à 17h30. Les funérailles seront célébrées à 18h. Direction: