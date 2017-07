DULUDE, Ida (née Cardin)



À Lanoraie, le 3 juillet 2017, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Ida Cardin, épouse de M. Marcel Dulude.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Marie) et sa fille Jocelyne (feu Michel), ses petits-enfants Julie, Mélissa, Sabrina et Alexandre, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 8 juillet 2017 de 13h30 à 17h au:LAVALTRIE450-586-1166 www.guilbault.infoUne liturgie de la Parole sera célébrée à 15h30 au salon même.