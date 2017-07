ST-JEAN, Alain



À Repentigny, le 18 juin 2017, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Alain St-Jean, retraité du bureau de la concurrence Gouvernement Fédéral.Il laisse dans le deuil son épouse, Mme Solange Clément, ses enfants Nicolas, Magali (Nicholas) et Simon (Frédéricke), sa petite-fille Jade, son frère Yves (Carole), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au salon funéraire:le samedi 8 juillet dès 10h, une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h.Un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.