ROBIDOUX, Yves



Est décédé le 22 juin 2017, à l’âge de 71 ans, à l’hôpital du Suroît, Yves Robidoux.Il laisse dans le deuil sa conjointe Carole, ses enfants Martin (Mélanie), Christian (Marie-Claude) et Olivier (Mélissa), ses beaux-enfants Axel-Noah et Philippe-Odran (Laurence), ses petits-enfants Gabriel, Annabelle et Sabrina, ses soeurs Marie-Andrée (André) et Louise (Alain) et ses frères René et Daniel, de nombreux parents et amis ainsi que Manon et Sylvie.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 juillet de 9h à 12h au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V1E7suivi du service à 12h en la chapelle du centre funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à l’hôpital du Suroît seraient appréciés.