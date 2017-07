ROY BOULANGER, Lucienne



À Boucherville le 28 juin 2017, est décédée Lucienne Roy Boulanger, née le 13 octobre 1929, épouse de feu Roch Boulanger.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Jeannine) et sa fille Dany; ses petits-enfants David, Jonathan et Alexane; son arrière-petit-fils Tristan.Elle était la soeur de feu Roger (Rolande), Bertrand (Monique), Germaine, Noël-Yvon, Fabienne (Gilbert), Georges, Françoise (Jean-Pierre) et Raynald (Brigitte). Elle laisse également plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1025 St-Laurent Ouest, Longueuil.La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 8 juillet 2017, à 16h, en la chapelle du complexe.Heures de visites: le samedi 8 juillet 2017, de 13h à 16h.Des dons à la Maison de soins palliatifs Source Bleue, seraient appréciés.