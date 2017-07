GIRARD, Pascal



De St-Lin des Laurentides, le 22 juin 2017, à l'âge de 37 ans, est décédé Pascal Girard, ami de Joannie Lavallée.Il laisse dans le deuil ses parents Michel et Louise Bergeron Girard, son parrain René Bergeron, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:le samedi 8 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h. Un hommage lui sera rendu ce jour même au salon à 15h30.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur.