CYR, Armand



C'est avec une immense tristesse que Carolle et Daniel, ses enfants, annonçons le décès de notre père Armand, commerçant avantageusement connu de par le restaurant Chez Armand et Location Le Gardeur. Papa nous a quittés, en toute sérénité, le vendredi 30 juin rejoindre son grand amour, notre mère, Françoise Tremblay.Il laisse dans le deuil sa fille Carolle (Normand), son fils Daniel (Françoise), son petit-fils Maxime (Sandra), sa soeur Micheline, autres parents et de nombreux amis.Vous êtes cordialement invités au:Montréal 514-353-9199Stationnement de l'église(Notre-Dame et Georges-Bizet)en raison des travaux de la Ville de Montréalwww.salonfunerairelfc.comle dimanche 9 juillet à compter de 15h30. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 18h30.