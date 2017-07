MALÉPART, Cécile



À Montréal, le 22 juin 2017, à l’âge de 76 ans, est décédée Mme Cécile Malépart. Elle rejoint ses parents Gilberte Bleau et Henri Malépart, ses soeurs Suzanne et Lise.Elle laisse dans le deuil son neveu Bruno Coulombe et sa nièce Annick Coulombe.La famille recevra vos condoléances le lundi 10 juillet de 11 h à 12 h au:549, SAMUEL-DE CHAMPLAINÀ l’est de MontarvilleSortie 19 de la route 132BOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à midi en la chapelle du, suivi de l’inhumation à 15 h 30 au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.