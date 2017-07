FISETTE, Denis



Le 1er juillet 2017, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Denis Fisette époux de Mme Berthe Gonneville. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Louise) et Véronique (Claude), ses petits-enfants Emile, Eve, Victoria, Elizabeth et Nicolas, sa soeur Monique, ses frères Gilles, Gaétan et François, ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 juillet de 14h à 17h à la:Une liturgie de la Parole suivra à 17h en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, un don à l’Association pulmonaire du Québec serait apprécié.