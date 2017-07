NORMANDIN, Laurier



À Greenfield Park, le 28 juin 2017, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur Laurier Normandin, époux de Germaine Comeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Joanne) et Johanne (Yves), ses petits-enfants Annie (Louis) et Patrick (Sophie), ses arrière-petits-enfants Alek, Rafaele, Bianka, Vincent et Nicolas à venir, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juillet 2017 de 10h à 12h30 suivi d'une réunion de prières à la chapelle du complexe: