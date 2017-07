SAUVÉ, Rachel née Labelle



À Verdun, le 27 juin 2017, à l’âge de 88 ans, est décédée Mme Rachel Labelle, épouse de feu Charlemagne Sauvé.Elle laisse dans le deuil son fils Alain, ses soeurs, Yolande (feu Frank Magoon) et feu Thérèse (feu Paul-Émile Hémond) et son frère feu Laurent (Rachel Labelle), elle laisse également ses nièces et neveux, Diane Hémond (Guy), Marjolaine Hémond (Léopold), feu Richard Hémond, feu Carole Hémond, France Hémond, Joanne Magoon (Michel), Patrick Magoon et Michael Magoon, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 3955 Chemin Cote-de- Liesse, St-Laurentle vendredi 7 juillet de 13h à 15h. Une cérémonie aura lieu le même jour à 15h en la chapelle du Complexe.Au lieu de fleurs, un don à la fondation des maladies pulmonaires serait apprécié.